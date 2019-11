Podle Českého statistického úřadu počet lidí, kteří dobrovolně ukončí svůj život, dlouhodobě klesá. Přesto průměrně svůj život ukončí 1300 lidí za rok. Častěji k tomuto kroku sáhnou muži, a to asi čtyřikrát častěji než ženy. Podle psychiatra Martina Galbavého z České asociace pro psychoterapii (ČAP) navíc stoupá počet sebevražd u mladých lidí v pubertě.

„Na druhou stranu si musíme uvědomit, že žádná statistika nedokáže přesně zachytit toto komplexní téma. Konkrétní čísla mohou vypovídat o různých trendech, ale nemohou zachytit dané téma úplně. Statistiky nám můžou zkreslovat například nehody, u kterých nemůžeme s určitostí říci, zda se jednalo opravdu o nehodu, nebo o vědomí či nevědomí záměr ukončit život. Navíc se jedná o dokonané sebevraždy, což nemusí nic vypovídat o sklonech,“ řekl Blesk Zprávám psychiatr.

Častěji si na život sahají muži

Podle ČSÚ je více sebevrahů mezi muži. V pětiletém období 2012 - 2016 zemřelo v průměru ročně 1209 mužů a jen 273 žen. Roli může hrát způsob provedení. „Muži sahají často po drastičtějším způsobu, jak svůj život ukončit, ženy naopak k těm méně drastickým, které nemusí vést k definitivnímu konci,“ vysvětluje Galbavý. Vliv může mít i kulturní kontext. „Muži byli a ve velké míře jsou vnímáni a vnímají se skrze výkon, který je dost často reprezentován požadavkem na zajištění rodiny. Pokud v tom selhávají, mohou reagovat až sebevraždou,“ dodává psychiatr.

Roste počet sebevražd adolescentů

Sebevraždy rostou spolu s věkem, kdy se maximum objevuje kolem 50. roku. Následuje pokles a opětovný nárůst mezi 70 - 80 lety.

„Můžeme mluvit o ubývání sil a ztrátě perspektivy vidět pozitivní východiska z problematické situace. Je to patrné i na nárůstu bilančních sebevražd. Důležité je ale také období puberty, kde dochází k množství sebevražd. Bohužel můžeme sledovat trend nárůstu sebevražd u adolescentů,“ řekl Martin Galbavý.

Skok z výšky je stále častější

Nejvíce lidé končí svůj život oběšením. Po tomto způsobu sahají opět spíše více muži než ženy. Druhou nejčastější formou je otrávení, a to zejména u žen, a to i přes to, že se počet takto dokonaných sebevražd snižuje. ČSÚ podotýká, že vliv na to měla změna vytápění domácností. Muži také častěji volí sebevraždu zastřelením, zatímco u žen byste tento způsob hledali zřídka.

Ženy volí velmi často skok z výšky a tento způsob je stále častější. Průměrně tuto smrt zvolilo 19 % žen a 19 % mužů.

„Velký vliv ma toto mají např. média. Popularizování určitého “stylu„ sebevraždy dost často vede k nápodobě,“ varuje Galbavý.

Kritické pondělí a jaro

Mylně bývá často uváděno, že nejvíce sebevražd se děje v prosinci kolem Vánoc. Statistiky naopak ukazují, že v tomto měsíci je sebevražd nejméně. V ročním cyklu je nejnebezpečnější jaro, konkrétně březen. „Zdůvodnění můžou být různá. Do začátku nového roku můžeme vkládat spoustu nadějí, které pak nejsou naplněny a v kontrastu s jarním rozkvětem mohou působit o to víc depresivně,“ vysvětluje psychiatr.

V týdnu připadá největší počet sebevražd na pondělí, nejméně pak na sobotu. V průměru denně páchají sebevraždu 4 osoby.

Psychoterapeut: Chybí včasná péče

Podle odborníka je nejčastější příčinou sebevražd psychická choroba, odhadem je to až 90 %.

„Nemalému procentu sebevražd by se dalo určitě předejít včasnou odbornou pomocí a podporou. Bohužel dostupnost psychiatrických, psychologických a psychoterapeutických služeb je u nás nedostatečná. Čekací doba je mnohdy půl roku až rok. Z tohoto pohledu je třeba se soustředit na aktivity, které zpřístupňují terapeutickou pomoc širšímu okruhu lidí. V České asociaci pro psychoterapii je to například databáze certifikovaných terapeutů, kde si potencionální klienti mohou vyhledat ověřeného odborníka ve své lokalitě,“ vzkazuje odborník.

V úvahu připadá i e-mailové poradenství, napsat můžete na linka.duvery@csspraha.cz. Bezprostřední pomoc v nouzi poskytne telefonická linka důvěry - v Praze funguje nonstop pražská linka důvěry (tel. č. 222 580 697), obrátit se lze i na linku bezpečí (tel. č. 800 155 155) či linku důvěry Centra krizové intervence (tel. č. 284 016 666). Obě jsou také k dispozici 24 hodin denně.