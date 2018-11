Naděje pro pohřešované děti: Nová aplikace zapojí do pátrání i veřejnost

Pohřešované dítě je noční můrou každého rodiče. Ročně tímto peklem bohužel projde kolem 5 000 českých rodin, pomoci s pátráním by jim měla nová aplikace „Echo“. Díky ní se totiž může do hledání již od začátku zapojit i široká veřejnost. Aplikace bude napojená přímo na databázi policie a rozešle okamžitě informace o pohřešovaném dítěti všem jejím uživatelům. Přístupná by měla být nejpozději začátkem roku 2019.