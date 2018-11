Není čas ztrácet čas… Už nyní je dobré rozplánovat si dovolenou na příští rok! První leden vychází na úterý, pak si hodně dlouho na další volno počkáme. A to až do 19. dubna, na který v roce 2019 připadne v Česku poměrně nový svátek Velký pátek.

Těšit se na volné dny mohou školáci, kterým čekání do Velikonoc zpříjemní týden jarních prázdnin, které se budou v turnusech točit po okresech a týdnech od 4. února až do 17. března.

Pro ty, kteří ze školních lavic už vyrostli, tu má Blesk k ukrácení času i pro skvělý přehled, co nás čeká a nemine, tradičně oblíbený nástěnný trhací KALENDÁŘ.

Děti se vrátily do školních lavic. Některé čekají desetidenní jarní prázdniny

Co v něm najdete letos?

Kromě přehledného a praktického kalendáře na každý týden jsme do něj letos zařadili skvělé recepty naší Míši na zavařování po celý rok. Nechybí recepty na nakládání, výrobu marmelád i pikantních slaných čalamád či čatní. JUDr. Zuzana Martínková pro vás připravila recepty na bylinkové směsi a sirupy.

A co by to bylo za kalendář, kdyby z něj nepromlouvaly také hvězdy. Renomovaný astrolog Milan Gelnar vypracoval horoskop pro všechna znamení pro rok 2019. Co vás čeká v oblasti zdraví, vztahů, jak se vám bude dařit v práci a jaká bude vaše finanční situace? Odpovědi najdete v Kalendáři Blesku na rok 2019.

