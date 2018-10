Změny v očkování: Vakcíny podraží a pacienty čekají zbytečné cesty k lékaři, varují praktici

„Úprava je zaváděna za účelem zvýšení bezpečnosti pacientů. V Česku navíc dojde i ke sjednocení způsobu výdeje vakcín, tak jak to je běžné v celé Evropské unii,“ uvedl k novince pro Blesk Zprávy prezident České lékárnické komory (ČLnK) Lubomír Chudoba.

Výdej vakcín v lékárnách je prý v členských zemích Evropské unie zcela běžný a proočkovanost jejich obyvatel je v porovnání s tuzemskem na vyšší úrovni. Navíc jde podle komory ve své podstatě o pouhý návrat k funkční praxi před rokem 2010, kdy vakcíny zajišťovaly standardně hygienické stanice a apatyky.

Komora nevidí problém ani v cestách navíc, lékař totiž může pacientovi poslat e-recept na vakcínu na mobil. V častější komunikaci lékárníků s pacienty navíc spatřují odborníci i šanci na zvýšení proočkovanosti populace. „Pokud bude výdej v kompetenci lékárníka, má příležitost, jakožto kvalifikovaný zdravotnický profesionál, dopomoci edukací širokého spektra obyvatel ke zvýšení proočkovanosti. Právě lékárníci jsou mezi zdravotníky těmi, se kterými se pacienti setkávají nejčastěji,“ shrnul viceprezident ČLnK Aleš Krebs.

Komora navrhuje také možnost, že by se očkovalo přímo v lékárně jako je tomu v Británii, Francii, Irsku či Švýcarsku. Doktoři s tím ale nesouhlasí. „Lékárníci k aplikaci očkovací látky a řádnému ošetření případných komplikací nemají v ČR odpovídající vzdělání, lékárny k tomu nejsou potřebně prostorově vybaveny, nevedou zdravotnickou dokumentaci pacientů, neznají pacienty tak, jako jejich ošetřující lékař," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Martin Šonka.

Praktik: Lidé se na očkování „vykašlou“

Právě praktici návrh silně kritizují. „Budu muset člověka poslat do lékárny, takže do ordinace bude muset přijít dvakrát. Pacient by zároveň neměl vakcínu dostat po 20 minutách od vydání z lednice a to já nebudu mít jak zkontrolovat, celkově se to ještě prodraží, protože lékárny si mohou přirazit obchodní marži. Očkování se tedy pacientovi nebo státu může prodražit, z našeho pohledu je to celé špatně,“ popsal Šonka.

Upozornil také na to, že může klesat účinek očkovací látky v důsledku porušení teplotního řetězce, ale i na to, že pacienta může dvojí návštěva ordinace otrávit natolik, že se na očkování jednoduše „vykašle“. Novinku neodsoudili jen praktici, ale také gynekologové.

V některých ordinacích ovšem podobná praxe platí už nyní. „Šel jsem k lékaři s tím, že jsem se chtěl nechat očkovat proti klíšťatům. Lékař mi nabídnul předpis očkovací látky s tím, že mi ji později aplikuje. Když jsem si představil, že budu muset do lékárny a zase někdy k lékaři a pak na přeočkování absolvuji to samé znovu, tak jsem se očkovat nenechal,“ popsal pro Blesk Zprávy například svůj zážitek Petr (55) z pražské Palmovky.

V Česku aktuálně záleží na tom, kdy novela zákona projde Poslaneckou sněmovnou, teoreticky by novinka měla platit od února příštího roku.