Rodina slavného režiséra odmítla od ministerstva cenu. Vadí jí Babiš i komunisté

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) neudělí Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Porota se rozhodla jako jednoho ze dvou laureátů ocenit režiséra Evalda Schorma in memoriam, jeho rodina však ocenění z politických důvodů odmítá převzít. Zastoupit ji chtěla asociace režisérů, Staněk ale sdělil, že rodina si nepřeje, aby cena byla převzata v jakémkoli zastoupení.

„Rozhodnutí, na které má samozřejmě právo, ministerstvu zástupci rodiny také sdělili a já jako ministr kultury nemám jinou možnost, než takové přání respektovat," uvedl Staněk. Ministr tedy pravděpodobně při nedělním ceremoniálu nebude jedno z oborových ocenění, respektive laureáta, kterého vybrala porota, zmiňovat. Uděleny budou jen ceny, které laureáty mají, uvedlo ministerstvo.

Komise, která Schorma na ocenění navrhla, před několika dny uvedla, že pokud Staněk cenu neudělí, rezignuje. „Udělení ceny je vzdáním úcty výrazné osobnosti české kultury. Nic víc, nic míň. Jakékoliv další důvody vedoucí k neudělení ceny jsou zcela marginální a eticky i lidsky nepřijatelné," uvedla komise. Neudělení ceny je podle jejích členů vyjádřením zvůle moci. Ministerstvo se ale kloní k názoru, že když není laureát, tedy nikdo, kdo by si cenu převzal, nelze cenu udělit.

Vadí vláda s podporou komunistů

Předána nebude ani Státní cena za literaturu, jejíž laureát Jiří Hájíček ji odmítl převzít. Situace s tímto oceněním měla odlišný vývoj - podstata je ale podobná v tom, že souvisí s nesouhlasem zainteresovaných s politikou vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Z poroty, která vybírala laureáta Státní ceny za literaturu, odstoupil nejprve básník Petr Hruška a poté další tři její členové.

Hruška Státní cenu za literaturu označil za ocenění reprezentativní, jež „nereprezentuje pouze oceněného spisovatele, ale i vládu". Kandidáta ale ministrovi před svým odstoupením navrhli. Navržený Jiří Hájíček ovšem v září ministrovi oznámil, že cenu nepřevezme. Zdůvodnil to tím, že členové poroty, kteří odstoupili, cenu zpolitizovali. Ministerstvo poté rozhodlo, že Státní cena za literaturu se letos neudělí.

Také Schormova rodina se rozhodla cenu za zesnulého režiséra nepřijmout. „Myslíme si, že by bylo ironií osudu, kdyby měl Evald Schorm, který byl téměř celý svůj život osobně i profesně deptán komunistickým režimem, přijmout in memoriam cenu od současné vlády, jež vznikla za výrazné podpory komunistické strany a jež je vedena člověkem, který spolupracoval s StB," napsala jeho manželka Blanka Schormová ministrovi. Ocenila to, že Staněk i jeho předchůdce Ilja Šmíd návrh akceptovali.