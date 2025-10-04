Mnichovské letiště stále mimo provoz: Policie potvrdila dva výskyty dronů
Obě ranveje letiště v Mnichově byly v pátek pozdě večer uzavřeny, píše agentura Reuters s odvoláním na letištní policii. Byly potvrzeny dva výskyty dronů. Kvůli nim už ve čtvrtek tento vzdušný přístav přerušil provoz.
Kapitán letadla, které mělo směřovat do Londýna, cestujícím také řekl, že ve vzduchu jsou policejní helikoptéry a že není jisté, jestli se let uskuteční.
V sobotu ráno letiště zůstávalo uzavřené. Německá policie potvrdila dva případy výskytu dronů nad letištěm v Mnichově, píše DPA. Desítky letů byly zrušeny či odkloněny na jiná letiště. Omezení se dotklo přibližně 6500 cestujících.
Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer. Zrušeno kvůli tomu bylo 17 odletů, což se dotklo téměř 3000 cestujících, a 15 letadel muselo přistát na jiných letištích. Ráno byl provoz letiště obnoven.
Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů. Podobné incidenty s drony v posledních dnech opakovaně hlásilo Dánsko.
