Mnichovské letiště stále mimo provoz: Policie potvrdila dva výskyty dronů

Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Letiště v Dánsku ohrožovaly drony (25.9.2025)
Letiště v Dánsku ohrožovaly drony (25.9.2025)
Aktualizováno -
4. října 2025
06:09
Autor: ČTK - 
3. října 2025
23:12

Obě ranveje letiště v Mnichově byly v pátek pozdě večer uzavřeny, píše agentura Reuters s odvoláním na letištní policii. Byly potvrzeny dva výskyty dronů. Kvůli nim už ve čtvrtek tento vzdušný přístav přerušil provoz. 

Kapitán letadla, které mělo směřovat do Londýna, cestujícím také řekl, že ve vzduchu jsou policejní helikoptéry a že není jisté, jestli se let uskuteční. 

V sobotu ráno letiště zůstávalo uzavřené. Německá policie potvrdila dva případy výskytu dronů nad letištěm v Mnichově, píše DPA. Desítky letů byly zrušeny či odkloněny na jiná letiště. Omezení se dotklo přibližně 6500 cestujících.

Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer. Zrušeno kvůli tomu bylo 17 odletů, což se dotklo téměř 3000 cestujících, a 15 letadel muselo přistát na jiných letištích. Ráno byl provoz letiště obnoven.

Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů. Podobné incidenty s drony v posledních dnech opakovaně hlásilo Dánsko.

Video  Manévry na letišti v Praze: Anonym oznámil blížící se drony! Policisté spolupracují s armádou  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Letiště v Dánsku ohrožovaly drony (25.9.2025)
Letiště v Dánsku ohrožovaly drony (25.9.2025)

Témata:
hrozbabezpečnostní opatřeníNěmeckoBavorskodronypolicieletištěLondýnReutersMnichovDánskodron
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

jan pulman ( 4. října 2025 05:33 )

v Plzni děti pouštěli draky

Uživatel_5313099 ( 4. října 2025 01:36 )

Děti blízko letiště si opět hrají. Možná nespokojení migranti. Možná take někdo bude vydírat a chtít peníze, jinak nepřestane. Věřím že to bude ještě horší, kdejaký vtipálek to vyzkouší a letecká doprava končí. Už teď jsou dronů plné sociální sítě.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud