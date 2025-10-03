Mnichovské letiště opět uzavřeli: V blízkosti údajně spatřili drony

Drony nad Mnichovských letištěm zastavily provoz
Letiště v Dánsku ohrožovaly drony (25.9.2025)
3. října 2025
Obě ranveje letiště v Mnichově byly v pátek pozdě večer uzavřeny, píše agentura Reuters s odvoláním na letištní policii. Ta důvod neuvedla, ale kapitán jednoho z letadel, jehož odlet byl zrušen, pasažérům řekl, že v blízkosti byly spatřeny drony. Kvůli nim už jednou v posledních 24 hodinách tento vzdušný přístav přerušil provoz.

Kapitán letadla, které mělo směřovat do Londýna, cestujícím také řekl, že ve vzduchu jsou policejní helikoptéry a že není jisté, jestli se let ještě dnes uskuteční. Bližší podrobnosti o situaci zatím nejsou známy.

Kvůli opakovanému zpozorování dronů letiště zastavilo provoz už ve čtvrtek pozdě večer. Zrušeno kvůli tomu bylo 17 odletů, což se dotklo téměř 3000 cestujících, a 15 letadel muselo přistát na jiných letištích. Ráno byl provoz letiště obnoven.

Stovky uvázlých cestujících byly nuceny strávit noc na letišti, policie a letištní hasiči za tím účelem zřídili v terminálu provizorní lůžka, cestující dostali občerstvení a deky. Další lidé byli převezeni do hotelů. Podobné incidenty s drony v posledních dnech opakovaně hlásilo Dánsko.

