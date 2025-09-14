Františka kousnul nejjedovatější pavouk v Česku: Radši pigáro od sršně!

Zápřednici jedovatou vyfotil v Radouči člen Českého svazu ochránců přírody Klenice Antonín Kůrka.
Zápřednice jedovatá
Zápřednice jedovatá
14. září 2025
05:00

Šíří se z teplého jihu a podle odborníků už je stále běžnější i u nás! Zápřednice jedovatá je v Česku jediný pavouk, který svým kousnutím může člověku způsobit vážnější zdravotní potíže. František z Liberce pro Deník popsal její bolestivé kousnutí.

Zápřednice je původem z jihu Evropy, daří se jí však ve vysoké trávě a její přemnožení souvisí zřejmě s oteplováním. Zápřednice je bezesporu nejjedovatějším pavoukem v ČR! Kousnutí tímto druhem zažil i jistý František z Liberce. Při výpravě pro bylinky si domů omylem odnesl i kokon, kde se pavouk skrýval.

„Ukazováčkem pravé ruky jsem se kokonu ledva dotknul a přišla palčivá bolest. Chladil jsem to pod vodou a nic. Následovaly čtyři hodiny intenzivní bolesti, proti které je žihadlo sršně radostnou kratochvílí. Zvažoval jsem dokonce i pohotovost,“ uvedl František redakci Deník.cz s tím, že se bolest snažil utěšit léky a mastí.

Prst nešťastnému muži úplně ochrnul, bolest ustoupila až druhý den. Později se František rozhodl kokon otevřít. „Byl v něm mně neznámý pavouk s červenou hlavou. Pod mikroskopem se ukázala slušná kusadla,“ dodal.

Zápřednice je nejnebezpečnější údajně v srpnu, kdy si staví hnízda v trávě, nicméně lidé už ji našli i doma. Kousnutí od zápřednice by nemělo být životu nebezpečné, přirovnává se k bodnutí včelou nebo sršněm. Postižené místo může svědět, brnět, může se objevit otok a nevolnosti. Objevil se ale i případ, kdy po štípnutí zápřednicí ženě na pár hodin ochrnula záda.  

Zápřednice jedovatá
Zápřednice jedovatá

