V pražském Podolí zmizel před 22 lety tehdy desetiletý Honzík. Údajně měl namířeno ke svému kamarádovi, ke kterému však nikdy nedošel. Policie se nejprve soustředila na rodinu a prověřovala verzi, že Honzík utekl z domova. Psovoda povolali až dva dny po jeho zmizení. A mezitím intenzivně pršelo...

Marcel Nejedlý (†44) věnoval zbytek života pátrání ztraceném synovi. „Naději pořád mám,“ řekl 15 let po jeho zmizení Blesku. Žádné dobré zprávy se bohužel nedočkal – v listopadu 2014 zemřel na rakovinu. Ivana Nejedlá (49) se pak v roce 2017 plná očekávání sešla s šéfem pražské mordparty Josefem Marešem (55):„Slíbil, že mě nechá nahlédnout do spisu“, řekla tehdy.

To ale nesplnil a za matku Honzíka se postavil až v roce 2018 ústavní soud. Podle soudců policie tím, že ji nechtěla nechat nahlédnout do spisu, porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Policii soud zakázal, aby v porušování práv pokračovala. Ivanu však čekalo jen zklamání - co ji zajímalo, bylo začerněné nebo nečitelné.

Honzíkovo zmizení zůstává nevyřešenou záhadou. Podle policie se chlapec pravděpodobně buď stal obětí trestného činu, nebo se utopil v rozvodněné Vltavě.

Honzík Nejedlý - Tehdy desetiletý kluk z Prahy-Podolí se ztratil v lednu 1998. Poté, co z domova odešel za kamarádem, nikdo z blízkých už ho neviděl. Do pátrání se kromě policie pustila i řada dobrovolníků, rodiče nabídli milionovou odměnu. Bez úspěchu. | Archiv Blesku