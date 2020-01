Silné ověření bude vždy vyžadovat použití dvou ze tří kritérií. „Jedná se o znalost, držení a inherenci. Znalost je něco, co znáte pouze vy, může to být např. speciální PIN kód, který je jiný než ten, co máte ke kartě. Držení zase představuje něco, co vlastníte pouze vy, jako je třeba platební karta nebo mobilní telefon. Inherence se pak týká ověření pomocí biometrických údajů, kam patří například otisk prstu, naskenování oka nebo celého obličeje. Jen na vás bude zvolit si, které dva způsoby budete používat,“ vysvětluje princip nové směrnice Daniel Gorol, finanční analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Platby kartou na internetu 2020: Připravte se na PSD2 | Profimedia