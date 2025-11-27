Z psího road tripu vznikly jedinečné kalendáře! Koupí podpoříte opuštěné psy, kočky i slepice
Na pomoc opuštěným psů, kočkám ale i hospodářským zvířatům jsou určeny výtěžky z prodeje charitativních kalendářů, které teď nabízí útulky a spolky. Utržené peníze využijí na péči o své svěřence, zejména na tu veterinární, která bývá velmi nákladná.
Speciální kalendář má letos psí hospic Dejte nám šanci v Bukovince na Blanensku. Jeho vedoucí Eliška Vafková vyvezla své svěřence k moři, kde vznikly velmi krásné a dojemné snímky. „Chtěla jsem nafotit ty naše stařečky někde na sluníčku v teple. Nikdo ale nebyl ochoten ubytovat více psů, takže jsme nakonec vymyslely takový road trip,“ popsala Eliška. Dodala, že s fotografkou a dalšími dvěma ženami a skupinou devíti psů vyrazily dodávkou do Itálie. Výsledek rozhodně stojí za to. „Vznikly z toho úžasné vzpomínky a hlavně dva skvělé kalendáře, stolní a nástěnný,“ uvedla.
Zvou na akce
Stolní a nástěnné kalendáře nabízí tak jako každý rok i tachovský útulek U Šmudliny. „Nafotila je naše kolegyně Míša Blůmová. Jsou v něm vyznačena data veřejných akcí, které se u nás v útulku v průběhu roku konají,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že peníze z jejich prodeje si ponechají v rezervě, například na mimořádné veterinární náklady.
Slavné tváře
Součástí jednoho z charitativních kalendářů se staly i Blesk tlapky. Jde o nástěnný kalendář spolku Anidef, který provozuje útulek v Žimu na Teplicku. Jeho autorkou je fotografka Kateřina Hajdinová, která do projektu zapojila řadu známých tváří. Kalendář s názvem Třináct příběhů, jedna naděje obsahuje 14 snímků, na titulní stránce je Dagmar Havlová a na té poslední reportérky Blesk tlapek s kravičkou Jasmínkou, která je stejně jako ostatní zvířata v kalendáři svěřenkyní spolku Anidef.
Myslí i na slepice
Kalendáře nabízí i další útulky a spolky, například útulek v Jimlíně, spolky Psí senioři v nouzi, Pes nejvěrnější přítel, Fousky, Depozitum Beruška či Šarpej v nouzi. Několik charitativních kalendářů vytvořila severočeská fotografka Kateřina Pejšová, a to konkrétně pro spolky Felisicat, Francouzské potěšení a Pomoc německým boxerům. Navíc připravila i slepičí kalendář na podporu slepic zachráněných z klecových chovů.
Kde a za kolik
Kolik kalendáře stojí a kde je lze objednat zajistí zájemci na webových stránkách konkrétních útulků a spolků nebo na jejich profilech na sociálních sítích.
