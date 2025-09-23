Fotosoutěž Blesk tlapek v plném proudu: Takhle jsme si společně užívali léto
Pohoda a radost ze vzájemné blízkosti vyzařují z prvních fotek, které přišly do soutěže Blesk tlapek s www.krmiva-pucalka.cz na téma Jak jsme si společně užili léto. Je na nich vidět, že čtenáři se od svých čtyřnohých parťáků neodlučují ani během prázdnin a dovolených.
První desítky fotek dokazují, že není nic, co by s námi naši psi nemohli podniknout. Dorazily povedené fotky nejen z chat a chalup, ale i z výletů, horských túr po hřebenovkách, od moře a dokonce i z centra Paříže.
Připojte popisek
Zájemci, kteří by se do soutěže chtěli ještě zapojit, mají čas do neděle 28. září do 23:59 hodin, kdy bude ukončena. Pravidla jsou jednoduchá. Soutěž probíhá, tak jako všechny minulé, na facebookové stránce Blesk tlapek. „Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě,“ řekla reportérka Kateřina Lang. „Uvítáme i krátký popisek se jménem psa nebo kočky a informací o tom, kde byl snímek pořízen,“ dodala její kolegyně Jana Ulrichová.
Tři vouchery
Ze všech zaslaných snímků pak vyberou redaktorky tři, které je nejvíce zaujmou, a ty ocení. Připraveny jsou pro ně ceny od www.krmiva-pucalka.cz, a to vouchery v hodnotě 1500 korun na nákup granulí, kapsiček, konzerv nebo pamlsků Marp podle vlastního výběru.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.