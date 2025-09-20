Děsivé svědectví z další množírny: Stovky čivav v jednom domě! „Vymklo se mi to z rukou,“ přiznává chovatelka
Další nezvládnutý chov řeší úřady na jihu Moravy. Majitelka chovatelské stanice Sweet Melody Vlaďka Samcová z Nové Vsi u Pohořelic má plný dům i zahradu klecí a ohrádek s čivavami. O její podivný chov už se zajímají veterinární inspektoři.
Blesk tlapky chovatelku navštívily. Pozvala je do domu, kde mimo záznam přiznala, že péči o tolik zvířat už nezvládá a že potřebuje pomoc. To bylo patrné na první pohled. Všechny místnosti v domě byly plné ohrádek a přepravek se štěňaty různého stáří.
Zvířata hromadí
Stejné to bylo i na zahradě, čivavy byly všude. „Vždycky jsem chtěla být zvířecím záchranářem a teď jsem se ocitla na druhé straně, říkají o mě, že jsem množitelka,“ řekla s tím, že se jí psi začali hromadit poté, co se snížila poptávka. Navíc prý neměla to srdce vzdát se fen, které už nerodí, všechny si nechává, a proto jich má teď plný dům. Kolik jich má celkem, říct nechtěla, reportérky jich ale odhadem napočítaly na 150 až 200.
Teď snižuje
O chov už se zajímají i veterinární inspektoři. „Šetření stále nebylo uzavřeno. Chovatelka snižuje stav zvířat a pracuje průběžně na odstraňování nedostatků,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Dodal, že pokud inspektoři zjistí porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, předají případ ke správnímu řízení obci.
Ať platí jiní
Vlaďka Samcová sice veterináře poslechla, za své jednání ale žádnou odpovědnost nepřijala. Zvířata, zejména ta stará a nemocná, se rozhodla darovat spolkům, které péči o ně a jejich léčbu hradí z darů dobrovolníků. Na dotaz reportérek, zda jim nechce nějak přispět, odpověděla, že nemá z čeho.
Tři vážně nemocné psy dokonce hned předala spolku Srdečné tlapky, kam je reportérky převezly, a navíc jim ze své sbírky na Donio proplatily léčbu. Jak se později ukázalo, jejich stav byl velmi vážný, jeden pejsek ani přes snahu veterinářů nepřežil.
Bude pokračovat?
Vlaďka Samcová sice připustila, že má problém s nezvládnutým chovem, kšeftů se psy se ale vzdát nehodlá. Reportérkám bez váhání řekla, že si zhruba tři desítky čivav chce ponechat, a dál v chovu pokračovat. „Vždyť je to moje obživa,“ prohlásila.
