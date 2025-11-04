Destiny Pet zkolaudoval útulek. Dočasný domov nabízí kočkám, ale i křepelkám či potkanům!
Spolek Destiny Pet funguje už několik let, v minulosti ale jen na bázi dočasných péčí. Teď mají za Prahou zkolaudovaný a veterinární správou schválený útulek, kde se zaměřují na nemocné a handicapované kočky.
Útulek má kapacitu 60 kočiček. „Specializujeme se hlavně na handicapované kočky, přijímáme ale i drobná zvířata, která se stala nechtěným dědictvím. Máme tu kachny, slepice, křepelky, potkany,“ vyjmenovala předsedkyně spolku Tereza Peřinová.
Náročné adopce
Cílem útulku je tak jako jinde zachránit zvíře, vyléčit ho a najít mu novou rodinu. Adopce tu jdou ale pomaleji. „Máme to složitější v tom, že se zaměřujeme na nemocná a handicapovaná zvířata, u nichž někdy trvá i rok, než se dají dohromady natolik, aby mohly odejít do nového domova. „Záleží na to, jaké má zvíře zdravotní problém. Když je inkontinentní, má poruchu vyměšování nebo má náročnější medikaci, například když se mu musí ráno a večer píchat injekce, hledá domov dlouho,“ řekla s tím, že v minulosti se často taková zvířata utrácela. „Proto jsme tu my, aby se to zbytečně nedělo,“ dodala.
Drahé léčení
Práce v útulku je velmi náročná, časově i finančně. „U některých vážných případů může vyjít veterinární péče na šedesát, sedmdesát tisíc korun, někdy i víc,“ řekla Tereza s tím, že stejně jako většina ostatních spolků a útulků funguje i Destiny Pet převážně z darů dobrovolníků. Pořádají proto i různé aukce a spolupracují i s některými okolními městy, která na zvířata nalezená na jejich katastru útulku přispívají.
Šťastná se zvířaty
Pro provozovatelku útulku je ale práce se zvířaty životním posláním. „Neberu to jako práci, je to koníček. Prostě mě to baví. Buď se hrabu v záhonech s květinami, nebo jsem se zvířaty. Vezmu si džus a jdu si sednout ke slepicím a koukám, jak klovou a kachny plavou a jsem spokojená. Tohle je pro mě relax,“ řekla Tereza.
