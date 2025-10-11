Yaroslav Yarnych se měl v pátek vrátit zpět do léčebny z vycházky do 20 hodin. To se nestalo. Okamžitě po něm začali pátrat policisté, kteří prohledali možná místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho podle mluvčího bohužel dopadnout nepodařilo.
„Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu pro spáchání trestného činu vražda ve stadiu pokusu a to v několika případech. Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny,“ uvedl mluvčí.
Muž je vysoký zhruba 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, hnědé vlasy, je oholený.
„Policisté žádají veřejnost o informace na linku 158 o pohybu hledaného, lidé by se ho však sami neměli pokusit zadržet, je nebezpečný a může zaútočit na kohokoliv,“ upozornil mluvčí Rybanský.
VIDEO: Video ze zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku. (říjen 2025)
Video ze zatčení dvojice mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku Policie ČR