„Seniorka byla prohlášena za mrtvou a následně začala dýchat. V nemocnici po pár dnech bohužel zemřela. Prověřování případu jsme již ukončili a věc jsme odevzdali jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Raindlová. Případem by se tak nyní měla zabývat zřejmě lékařská komora.
„V pozdějších ranních hodinách byl z téže adresy přijat další hovor, tentokrát od pohřební služby, jejíž pracovníci zjistili u osoby známky dechové aktivity. Operační středisko okamžitě vyslalo na místo posádky zdravotnické záchranné služby, včetně inspektora provozu. Ženě, narozené v roce 1937, byly na místě zajištěny základní životní funkce a následně byla transportována do zdravotnického zařízení,“ řekl na jaře mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
Tři podobné případy
K situaci se tehdy vyjádřila i společnost 1. KORONERSKÁ, která služby koronera pro Plzeňský kraj zajišťuje. Vyjádřila politování nad událostí. „ Na základě této situace probíhají šetření a byla přijata příslušná personální opatření. Stejně tak je nyní plánována revize kontrolních systémů,“ uvedla firma v prohlášení.
Lékaři společnosti od založení firmy provedli stovky tisíc prohlídek těl zemřelých. „Za celou dobu byly zaznamenány tři případy, kdy byl náš lékař vyslán na prohlídku domnělého zesnulého a sám na místě zjistil přítomnosti vitálních funkcí,“ stálo v prohlášení. Podle dostupných informací společnost s koronerkou ukončila spolupráci.
