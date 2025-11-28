„Seniorka byla prohlášena za mrtvou a následně začala dýchat. V nemocnici po pár dnech bohužel zemřela. Prověřování případu jsme již ukončili a věc jsme odevzdali jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Raindlová. Případem by se tak nyní měla zabývat zřejmě lékařská komora.

V pozdějších ranních hodinách byl z téže adresy přijat další hovor, tentokrát od pohřební služby, jejíž pracovníci zjistili u osoby známky dechové aktivity. Operační středisko okamžitě vyslalo na místo posádky zdravotnické záchranné služby, včetně inspektora provozu. Ženě, narozené v roce 1937, byly na místě zajištěny základní životní funkce a následně byla transportována do zdravotnického zařízení,“ řekl na jaře mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Zázrak se nekonal: „Obživlá“ seniorka (+88) z Plzně nakonec zemřela

Koronerka chybně označila seniorku za mrtvou.

Tři podobné případy

K situaci se tehdy vyjádřila i společnost 1. KORONERSKÁ, která služby koronera pro Plzeňský kraj zajišťuje. Vyjádřila politování nad událostí. „ Na základě této situace probíhají šetření a byla přijata příslušná personální opatření. Stejně tak je nyní plánována revize kontrolních systémů,“ uvedla firma v prohlášení.

 Lékaři společnosti od založení firmy provedli stovky tisíc prohlídek těl zemřelých. „Za celou dobu byly zaznamenány tři případy, kdy byl náš lékař vyslán na prohlídku domnělého zesnulého a sám na místě zjistil přítomnosti vitálních funkcí,“ stálo v prohlášení. Podle dostupných informací společnost s koronerkou ukončila spolupráci.

VIDEO: „Hrabě“ Viktor Lustig. Čech, který prodal Eiffelovu věž do šrotu.

Video
Video se připravuje ...
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

„Hrabě“ Viktor Lustig. Čech, který prodal Eiffelovu věž do šrotu Videohub