Máma Manjula (*2008), jejíž je to již třetí potomek, dodržela pravidlo rodit poslední den v týdnu po ránu. „V minulosti to ale bylo poměrně brzy po půlnoci,“ upřesnil mluvčí zoo Martin Vobruba.
Stínem šťastné noviny ale je, že otec mládětem samec Baabuu (†21) začátkem listopadu uhynul na srdeční kolaps. Jeho geny však kolují v krvi nejen nosorožčího novorozeněte, ale také samic Marušky (*2014) a Růženky (*2017), které měl spolu s Manjulou. Samičky nyní žijí ve Wroclavi a Basileji.
Manjula a malý samec jsou v současnosti jedinými zástupci svého druhu v zoologických zahradách v České republice. V evropských zoo žije aktuálně okolo 70 indických nosorožců. Africké nosorožce chovají v královédvorském Safari Parku a v Zoo Zlín.
Pavilon nosorožců zůstane do odvolání uzavřen. Pokud bude vše v pořádku zoo zvažuje, že ho zpřístupní na Vánoce.
