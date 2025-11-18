„Vyjeli jsme na padlého ustájeného koně. Vzhledem k omezenému prostoru nelze na místo dostat těžkou techniku, a proto hasiči používají lanovou techniku a popruhy pro šetrné zvednutí. Vše probíhá za asistence místních ošetřovatelů,“ uvedl mluvčí hasičů Michal Holeček.
Bohužel několik pokusů o postavení koně zpět na nohy bylo neúspěšných. Pro koně je snaha se postavit na nohy velmi vyčerpávající, pro další pokusy už mu pak nezbývají síly. Zásah ve stáji nadále probíhá.
VIDEO: Záchrana kobyly v Havířově. (březen 2025)
Záchrana kobyly v Havířově. HZS