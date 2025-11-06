Tragédie se stala letos v v červnu na silnici mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi. Jurij řídil vůz VW Golf, který měl sjeté pneumatiky a on sám byl pod vlivem pervitinu.
„Při jízdě po silnici druhé třídy v místě zákazu předjíždění nejprve předjel v rychlosti nejméně 117 km/h před sebou jedoucí vozidlo a následně po projetí pravotočivé zatáčky dostal smyk, přejel do protisměru, kde se po střetu s protijedoucí Škodou Superb dostal do rotace a narazil do stromu mimo vozovku,“ popsal nehodu žalobce Josef Vojta.
Vypadli z auta
V autě cestovalo pět lidí, všichni po nehodě vypadli ven z vozu. Na místě zemřeli dva muži (†18 a †20) a dívka (†19). Další stejně starou mladou ženu v kritickém stavu převezla sanitka do FN v Plzni, tam později bohužel zemřela.
Jediný, kdo z posádky vozu přežil, byl právě řidič Jurij, který utrpěl středně těžká zranění.
U soudu plakal
Jurij se u soudu ke všemu přiznal. „Ano, řídil jsem VW Golf, ve kterém zahynul můj bratr, kamarád a dvě slečny, a já jako jediný jsem přežil. Je to pro mě nějaký sen. Nemohu pořád uvěřit tomu, co se stalo,“ řekl soudu s pláčem.
Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo až 10 let vězení. Se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soudce pak dohodu schválil. Mladík tak dostal trest pět let vezení, který si odpyká v káznici s ostrahou. Soud mu zároveň uložil zákaz řízení na dobu deseti let a pozůstalým musí vyplatit více než dva miliony korun.
Soudce: Žijte i za ty mrtvé!
„Vzal život čtyřem mladým lidem, když hrubě porušil zákony v dopravě. Když dojde k usmrcení více než dvou osob stanoví trestní zákoník trest od tří do deseti let. Byl jsem připraven ukládat trest od šesti do sedmi let. Obžalovaný projevil lítost, ke všemu se přiznal, to jsou polehčující okolnosti,“ řekl při zdůvodňování rozsudku soudce Milan Anderle.
„Doufám, že lidi, které jste sprovodil ze světa, budete mít stále ve svém srdci a budete žít spořádaně i za ně,“ dodal Anderle. Rozsudek je pravomocný.
VIDEO: Mercedesy se naháněly po Znojmě, hazardéři zavinili nehodu. (říjen 2024)
Mercedesy se naháněly po Znojmě, hazardéři zavinili nehodu Policie ČR