V městském objektu je ubytování zhruba pro 30 lidí, restaurace pro 60 lidí uvnitř a stejný počet venku a společenská místnost.
„Na Čerchov je omezený vjezd automobilů, bude tam tedy zázemí spíše pro pěší návštěvníky,“ řekl starosta Stanislav Antoš. Chata má sloužit hlavně turistům, cyklistům či běžkařům.
Nebezpečný azbest
Přestavbě patrové budovy předcházela v roce 2021 demolice většiny starých vojenských budov, které představovaly ekologickou zátěž, byly totiž obloženy azbestocementovými deskami.
„Na Čerchově je ještě vojenská věž, trafostanice, vysílač, Kurzova věž Klubu českých turistů a soukromý objekt, kde bylo občerstvení,“ vypočetl Antoš.
Otevřeno podle jízdních řádů
Horskou chatu budou spravovat Domažlické městské lesy, které už vybraly nájemce. Jde o místního podnikatele v gastronomii.
„Chata bude otevřená podle jízdního řádu autobusů, někdy od poloviny května a do půlky října pořád, pak na státní svátky u nás a v Bavorsku a mimo sezonu podle zájmu, spíš o víkendech. Ale lze si ji pronajmout třeba na týden,“ podotkl starosta.
VIDEO: Po pauze otevřeli Mohylu míru, návštěvníky čekají vyhlídkové plošiny.
Po pauze otevřeli Mohylu míru, návštěvníky čekají vyhlídkové plošiny Zdeněk Matyáš