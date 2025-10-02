Lékaře ve voze VW Lupo zastavila letos v červenci při běžné silniční kontrole v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku policejní hlídka. Zjistila, že Jindřich Křížan sedí za volantem, i když tam nemá, co dělat, a zkouška na alkohol byla navíc pozitivní.
Tachovský soud ho totiž letos v únoru potrestal pokutou 120 tisíc Kč a zákazem řízení na 14 měsíců za nehodu, při které lékař převrátil na střechu vůz Ford a nadýchal 2,12 promile.
Nouzová situace
Kvůli maření úředního rozhodnutí tak teď stanul před soudem v Domažlicích. „Nepočítal jsem s tím, že budu řídit, tak jsem si před tím večer dal čtyři dvanáctky,“ uvedl Křížan. Ráno ale zaspal, nesehnal taxi a tak sedl do auta.
„Musel jsem tam být včas, protože jako primář jsem dělal rozvrhy práce a všichni na mě čekali. Šlo vlastně o nouzovou situaci,“ hájil se dnes již bývalý primář.
Příště už do basy
Soudce Jan Švígler se s touto verzí neztotožnil a primáře potrestal čtyřmi měsíci, které mu podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku, pokutou 64 tisíc a zákazem řízení na 16 měsíců.
„Je třeba na obžalovaného působit už výchovnějším trestem, a to pohrůžkou v podobě podmínky v kombinaci s uložením dalších dvou trestů,“ řekl Švígler, který Křížana varoval, že když by opět porušil zákaz řízení, mohl by skončit ve vězení. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal.
VIDEO: Řidička v Pardubicích bourala na kruhovém objezdu, nadýchala skoro tři promile.
Řidička v Pardubicích bourala na kruhovém objezdu, nadýchala skoro tři promile. PČR