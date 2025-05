Drama se odehrálo předloni před Vánocemi na terase restaurace U Tomáše v Karlových Varech. „Po předchozí slovní rozepři obžalovaní napadli trojici mužů (52,53, 54), které tloukli pěstmi a kopali je do hlavy,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr. Nejhůře dopadl Jiří N. (52).

S tříštivou zlomeninou čelisti a prasklou lebkou skončil v nemocnici. Jeho léčení trvalo čtvrt roku. „Museli být si vědomi toho, že kopanci do hlavy poškozených může dojít ještě k závažnějšímu zranění, neboť v hlavě je uložený důležitý lidský orgán mozek,“ dodal Richtr.

Měli prý strach

Oba útočníci David G. i Denis Š. řekli, že byli opilí, před tím vypili pivo a panáky vodky. Pak šli na terasu restaurace. „Chtěli jsme si tady zakouřit marihuanu. Přišli tři muži, byli o hlavu větší než my, a stoupli si tak, že nás obklíčili. Byli agresivní. Měli jsme z nich strach. Chtěli jsme odejít, ale nepustili nás,“ řekl Denis Š.

Rvačka se strhla, když se jeden ze starších mužů přiblížil a napřáhl ruku. „Chytil jsem ho za ní a táhl ho z terasy pryč. Pak už to šlo rychle. Vím, že tam byli rány pěstí a kopance,“ uvedl David G., dříve vrcholový fotbalista. Jeho slibně nakročenou kariéru ale ukončilo zranění.

Děsivé video

Soudkyně pustila záznam z kamery, která zachytila rvačku. Záběry jsou šokující. Je na nich vidět, jak David G. kope do hlavy otřeseného muže, který klečí na zemi. „Nejsem žádný rváč. Když jsem video viděl, zděsil jsem se, všechno tam šlo strašně rychle, nechápu to. Něco takového jsem nikdy dříve neudělal. Mrzí mě to a omlouvám se,“ uvedl David G.

Oběma útočníkům hrozí za pokus těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví ve spolupachatelství trest 5 až 12 let vězení. Státní zástupce jim navrhuje 5 let za mřížemi. Soud pokračuje výslechy svědků.

VIDEO: Agresivní zákazník napadl prodavačku. Vyrazil ji zuby. (duben 2025)