Policie ví, že čiperný senior nasedl ve středu 5. června v Sušici na autobus i s kolem a odjel do Prášil. „Byla to jeho běžná činnost a měl se domů vrátit kolem 17. hodiny. Do místa bydliště se ale do současné doby nevrátil,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. Rodina má o muže velké obavy.

Muž má krátké šedé vlasy, jeho bližší popis policie nezveřejnila. „Prosíme veřejnost, pokud by někdo pána spatřil nebo věděl, kde se nachází, aby volal na linku 158,“ dodala mluvčí.

VIDEO: Úspěšně dopadlo pátrání po seniorovi (81) v Hrušovanech z Brna.