Jde o přejezd v kopci ve směru na příjezdu od Plzně, od rodinné zástavby a fotbalového hřiště do centra. „Bylo to tam docela komplikované s řadou nepříjemných kolizí a smrtelných nehod. Naposledy nějaký muž bez domova, který tam šel pěšky a byl neslyšící,“ uvedl starosta Pavel Karpíšek (ODS).

Nejhorší byla nehody z roku 2017, kdy na přejezdu zemřeli tři lidé. Bourali tam ale také místní, kteří vyjížděli z ulice těsně nad přejezdem. Při výjezdu z ní vyhlíželi, zda nejedou auta po hlavní silnici z kopce nad hřištěm, ale hned po odbočení už byli na trati. Závory se světelnou a zvukovou signalizací jsou v provozu od pátku.

Ranní srážka vlaku s autem ve Vejprnicích si vyžádala tři oběti

Moderizace v nedohlednu

Stavba se tam podle starosty dlouho odkládala, protože závory měly být až součástí modernizace tratě Plzeň - Domažlice, která se podle Karpíška také stále odsouvá. „Stále jsme se vyjadřovali k tomu projektu, ale pak jsme řekli, ať udělají ty závory nejdřív, že už je to neúnosné,“ dodal.

Správa železnic argumentovala připravovanou modernizací koridoru i nákladností samostatné stavby.

„Mluvili jsme o tom deset let. Ale poslední tři čtyři roky, jak bylo jasné, že se modernizace posouvá, tak jsme to tlačili. Na místě byl před rokem i ministr dopravy Martin Kupka, který závory slíbil. A do roka a do dne byly,“ dodal Kupka.

Instalace za pět dní

Závory jsou z obou stran kolejí rozdělené na dvě části. Jedny jsou přes oba pruhy silnice, druhé kratší pro chodce, pod nimiž je plastová mříž zabraňující podlézání. Obec se na investici za několik milionů korun nepodílela.

Příprava a instalace trvaly pět dnů. Po tu dobu byla odpojena zvuková výstraha a všechny vlaky v místě musely ve dne v noci při průjezdu výstražně troubit.

Miliardy do přejezdů

SŽ loni zmodernizovala 233 železničních přejezdů, meziročně o 47 víc a dosud rekordní počet. Investovala do nich 3,1 miliardy Kč, což je podle ředitele Jiřího Svobody rekordní částka.

Letos provede SŽ úpravy na 130 místech, náklady přesáhnou 1,8 miliardy Kč. Na konci loňského roku bylo v ČR 7646 přejezdů, z toho 4269 jich bylo vybaveno zabezpečovacím zařízením, 3377 výstražnými kříži a na 1772 přejezdech byly závory.

VIDEO: Kdy můžete a kdy nesmíte přecházet železniční přejezd?

délka: 01:59.72 Video Video se připravuje ... Kdy můžete a kdy nesmíte přecházet železniční přejezd? Videohub