Vodnář

S příchodem nového období jste v divné náladě a dalo by se říci, že si v ničem nevěříte. To je právě kámen úrazu. Aktuální nízké sebevědomí vám jedině uškodí. Do toho se bojíte prosadit svoje myšlenky a držíte se v ústraní. Tímto způsobem se nezviditelníte.