Přece nepůjdeme pěšky, řekla si skupinka mladých v Plzni a objednala si v mobilní aplikaci odvoz. Jenže se ukázalo, že se do auta všichni nevejdou. Tři z nich se tak „obětovali“ a vecpali se do kufru. Jak oni, tak řidič teď mají co vysvětlovat policii.