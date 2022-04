Tradice ryby jako velikonočního postního jídla u nás prakticky vymizela v 70. letech minulého století. Teď dostala v Plzni opět zelenou.

„Pro svoji vánoční rybu si na městské sádky dojde každý rok několik set lidí. Ryba na velikonočním stole má ale zřejmě ještě delší tradici než ta na stole vánočním. Tuto tradici bychom chtěli oživit,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

Velikonoční kapři i štiky

Sádky u Košináře chystají ve středu 13. dubna a ve čtvrtek 14. dubna od 10 do 17 hodin velikonoční prodej kaprů, amurů a línů. Pro ty, kteří přijdou včas, je připraveno i několik štik a sumců.

„Velikonoční prázdniny tak lze spojit třeba s procházkou po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka a zakončit ji koupí čerstvé ryby,“ uvedl Martin Gregar ze Správy veřejného statku.

Cena ryb začíná na 110 korunách za kilogram kapra či amura, cena za lína, sumce či za štiku je ale vyšší. Zájemci si na místě si mohou nechat za poplatek rybu i vykuchat či zbavit šupin a ploutví.

Tradice od středověku

V Plzni se ryby prodávaly již od středověku. U nově zakoupené vsi Bolevec nechali tehdy městští radní vybudovat několik rybníků.

Do 20. let minulého století stály pravidelně kádě s rybami na trhu u Mlýnské strouhy a v okolí zbořeného domu U Zvonu. Ryby se prodávaly i v kamenných obchodech, těch bylo v Plzni koncem 19. století šest, a to v centru i na okraji města.

