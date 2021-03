Spojit procházku do přírody se zvelebením okolí funguje v plzeňské části Nová Hospoda. Vyrostly tu pytlomaty, ze kterých si lidé vezmou vak na odpadky, rukavice, a vyrazí do lesa. Při procházce pak posbírají nějaké ty odpadky...

Novinku se vydala vyzkoušet i Pavla Tuháčková (37) se synkem Patrikem (3) a dcerkou Ellou (9 měs.) v kočárku. „Je to výborný nápad. Věřím, že tohle bude lidi motivovat, aby odpadky v lese nevyhazovali, a také k úklidu. I my jsme si s sebou jeden pytel vzali, Patriček je z toho úplně nadšený. Počítám, že hned zítra sem vyrazí s tátou opět sbírat, a věřím, že nebudou jediní,“ řekla paní Pavla.

Nepořádek k vzteku

Poslední dobou se na úřadě třetího plzeňského obvodu množily stížnosti obyvatel Nové Hospody na nepořádek v přilehlém lese. Ten je oblíbeným cílem procházek Plzeňanů i přespolních. Se vzrůstajícím počtem výletníků ale rostlo i množství odhozených odpadků a to místní štvalo.

„Nabídli se, že les budou sami uklízet. My jim k tomu pomůžeme tím, že dodáme rukavice, pytle na odpadky a nasbíraný odpad potom odvezeme,“ uvedl starosta třetího městského obvodu David Procházka.

Procházky s pytlem a rukavicemi

Les sice patří soukromému majiteli, v jeho silách ale není tam udržovat pořádek. V plzeňských ulicích K Merfánům a Konečná tak vyrostly schránky, kde najdou pořádkumilovní Plzeňané pytle a rukavice. S těmi vyrazí na procházku, sbírají cestou poházené odpadky, a jimi naplněný pytel při návratu nechají u pytlomatu. Úřad zajistí odvoz třikrát do týdne.

„Chceme vyjít vstříc jak rodinám s dětmi, které do lesa chodí na procházky a čerpat energii na čerstvém vzduchu, tak vlastníkovi lesa. Budeme rádi, když se místní do výzvy zapojí a pomohou zlepšit prostředí, ve kterém žijí,“ dodal starosta. Schránky zůstanou u lesa do konce března.

