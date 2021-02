Holčička zažila opravdové peklo. „Pamatuje si, jak hořela, jak ji lékař balil do speciální deky, jak byl na ní hodný a až do doby, než usnula, tak si všechno pamatuje. V nemocnici mi pak vyprávěla, jak to všechno pálilo a jak křičela,“ uvedla pro server plzenska.drbna.cz máma holčičky Šárka.

Děvčátko skončilo ve specializovaném popáleninovém centru v Praze, byla opakovaně v anestezii, do domácího léčení ji propustili po 2,5 měsících. „Je zmrzačená od kolenou po hlavu. Ze zad, zadečku a zadní strany stehen jí byly odebrány kožní štěpy. Má špatnou hybnost pravé ručičky, jemná, kvůli hluboké popálenině na bříšku a uvolnění svalstva se Natálce kroutí nožičky, přišla o mnoho svalstva a tkáně. Je to o celoživotní rehabilitaci, celoživotní péči o jizvy,“ popsala maminka.

Bez odpuštění

Rodina krutým úrazem dcerky těžce strádá. Matka přiznala, že viníkům nedokáže odpustit.

„Dostali mě i Natálku do péče psychiatra na antidepresiva, je ze mě troska. Stále zjišťuji, co by ještě Natálce zlepšilo zdravotní stav. Večer, co večer, kdy se jí starám o jizvy, když jí vidím bez trička, tak mi tečou slzy jak hrachy. Je to rok a půl a jsem pořád na tom samém dně a nemohu se zvednout,“ zoufá si matka.

Padlo obvinění

Vedoucí tábora hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyřleté vězení. „Nesprávným použitím technického lihu při pokusu zvaném faraonův had, kdy se zapálí směs látek a dochází k chemické reakci a následně se formuje tělo pěnového hada, způsobila požár, při kterém došlo k poranění třech dětí,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová. Nejhůře dopadla právě Natálka.

