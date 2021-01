Pořádně hrdí jsou Plzeňané na svoji vánoční tramvaj. V anketě o nejhezčí vůz pro ni hlasovali, seč počítačové dovednosti i webové prohlížeče stačily. Na prvenství to i tak bylo málo…

Vítězem internetové ankety, kde jezdí nejkrásnější vánoční tramvaj, se z 24 měst celého světa stal už počtvrté maďarský Miškovec. Získal neuvěřitelných 3 456 000 hlasů, jen o 67 tisíc více než Plzeň, která tak má 3 389 676. Pro srovnání, třetímu Curychu kliklo 100 tisíc lidí. Loni se přitom v anketě sešlo celkem 73 tisíc hlasů, letos celkem sedm milionů.

Výsledky jsou podle organizátorů platné, i když do souboje Plzně a Maďarů nejspíše zasáhli i IT nadšenci. „V průběhu ankety se s tím těžko něco udělá. Ukazuje to ale obrovský zájem obou měst zvítězit,“ uvedl Ondřej Matěj Hrubeš z pořádajícího webu MHD86. Žádná hmotná výhra ale dopravní podniky nečeká, jde jen o dobrý pocit.

Hlasovali o sto šest

Plzeňané se po celou dobu trvání ankety vybízeli k hlasování i na sociálních sítích. „Hlasujte, je to možné denně z více zařízení,“ psali si. Organizátoři chtějí v příštím ročníku vše vyladit, aby vyloučili případné roboty. „Chceme vymyslet jiný způsob hlasování, který ale neodradí lidi,“ dodal Hrubeš.

Nejhezčí v republice

„Jsme rádi, že jsme obhájili prvenství mezi nejkrásnějšími vánočními tramvajemi v ČR, i když nás mrzí, že nás opět předčil maďarský Miškovec,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro. V mezinárodním měřítku patří plzeňskému svátečně nazdobenému vozu stříbro. Cestující sveze po městě do Tří králů.

Tramvaj cílem vandala

Na sváteční tramvaji se v polovině prosince vyřádil opilý vandal (28). Sebral nouzové kladívko a ryl do okna nápisy. „Sdělili jsme mu podezření z přečinu poškození cizí věci a výtržnictví,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Protože výtržník neškodil poprvé, hrozí mu až tři roky v base. Oprava pak vůz na půl dne vyřadila z provozu.

VIDEO: Plzeňská vánoční tramvaj.