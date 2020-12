Zaměstnancům stříbrského skladu připravil zloděj pořádné překvapení. Místo balíků s aromatickými přísadami našli na zemi jen rozsypané zbytky. „Zloděj si odnesl 109 kg hřebíčku, 75 kg muškátového oříšku, 20 kg skořice a 16 kg mletého muškátového oříšku,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Samotné koření ale pobertovi nestačilo. Do oka mu padly i černé fazole. Těch sebral rovnou celý metrák. Před kriminalisty teď stojí úkol nejen dopadnout zloděje, ale i zjistit, kam tak velké množství koření a luštěnin zmizelo.

Tisíce voňavých pytlíčků

Pokud by si zloděj dal práci a koření nasáčkoval po 20 gramech, mohl by si rázem otevřít prosperující kšeft. Nabízel by 5450 pytlíčků hřebíčku, 3750 muškátového oříšku, 1000 skořice a 800 mletého muškátového oříšku. Jako doplňkový sortiment by mohl udat sto kilogramových pytlíků s fazolemi.

Zloděj kořenář

Aromatický kontraband by v případě sólového prodeje hodil zloději pěkný balík. Při ceně 30 Kč za dvacetigramový pytlíček hřebíčku, 30 Kč za skořici, 40 Kč za celý a 45 za mletý muškátový ořech by utržil cca 380 tisíc. K tomu černé fazole po bratru stovce za kilo, a rázem by měl v kapse téměř půl milionu korun.

