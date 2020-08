Zpět

na

Smutné pokračování má příběh tří loni vyvedených čápů ze západu Čech. Míra s Edou odletěli, vybaveni vysílačkou, před rokem do zimovišť v daleké Africe. Vypadalo to, že zůstanou v teplých krajích až do příštího jara. Zpět se ale určitě jeden z nich nevrátí. Míra pravděpodobně zahynul u Kilimandžára. Eda se nehlásí, ale ochránci doufají, že vysílačka jeho signál ještě někde zachytí. Třetí sledovaný, Arnošt, poletuje v Německu.