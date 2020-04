Lev

Milí Lvi, do nového pracovního týdne vcházíte s nadšením a elánem. Už se nenecháte od šéfa ponižovat a peskovat za každou maličkost. Na to nejste zvyklí. Naštěstí se nemusíte rozčilovat, protože je nadřízený jako milius. To vám hraje do karet.