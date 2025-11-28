Ozbrojené policejní komando bylo rozhodně nutné. Zločinci totiž nejsou žádná „ořezávátka“, mají za sebou řadu odsouzení pro majetkovou trestnou činnost a navíc byli také vyzbrojeni.
„Zajistili jsme i dva miliony korun. Peníze, které pocházejí z trestné činnosti. A větší množství zbraní,“ řekl šéf ostravských kriminalistů Jan Syslo. Celkem se na zadržení podílelo 120 policistů.
Policisté v Ostravě zatkli drogový gang. Měli pervitin za 20 milionů! PČR
„Naplánovaný zásah byl výsledkem dlouhodobé operativní činnosti a díky koordinovanému postupu se podařilo rozkrýt strukturu a zajistit důkazy, které svědčí o rozsáhlé výrobě a též distribuci omamných látek,“ uvedl kriminalista Syslo.
Všichni obvinění jsou stíháni vazebně a hrozí jim trest odnětí svobody až do výše 12 let.
Suroviny z Polska
Recidivisté získávali suroviny pro výrobu a prodej tvrdých drog zčásti od narkomanů, které na oplátku zásobovali po řadu měsíců na Frýdecko-Místecku a Ostravsku, nebo je vozili ze sousedního Polska, kde lékárníci na některá léčiva nevyžadují recept.
Podle kriminalisty Sysla si počínali obzvláště rafinovaně. Bylo těžké se trojici dostat „na kobylku“. „Složitější to bylo o skutečnost, že osoby, které se na trestné činnosti podílely, se snažily znesnadnit své odhalení a svou nekalou aktivitu krýt různými způsoby,“ uvedl kriminalista, ale detaily odmítl s ohledem na probíhající vyšetřování sdělit.