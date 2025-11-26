Nic netušící žena nechala svůj černý batoh ležet na sedadle a vystoupila z trolejbusu. Mladíci si přesedli na její místo, jeden z nich batoh přikryl svou zelenou bundou a později v příhodný okamžik vystoupili také. Obsah batohu brzy nato otestovali.
„Jak bylo zjištěno, následně platební kartou byla provedena jedna úspěšná platba, a dále pak několik neúspěšných pokusů,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Pomozte je dopadnout!
Mladíky v trojebuse zachytily kamery. O koho jde, však zatím není známo, proto se policisté obracejí na veřejnost.
Policie z Ostravy pátrá po mladících, kteří si v tramvaji přivlastnili cizí batoh. PČR
„Pro dosažení účelu trestního řízení policisté v souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti obou mladíků. Ti by mohli svou výpovědí pomoci k objasnění daného skutku. V případě poznatků k osobám neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ požádala policistka Eva Michalíková.