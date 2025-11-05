Dosud neznámý chlípník si vyhlédl mladou ženu čekající na tramvaj na zastávce Náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Bez skrupulí k ní přistoupil a zaútočil.
Policie hledá muže, který měl osahávat ženu na zastávce v Ostravě. PČR
„Začal ji osahávat na intimních partiích. Jakmile se žena začala bránit, pachatel z místa utekl neznámo kam,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Neznáte ho?
K činu došlo už v polovině září, ale útočník zatím policistům uniká. Proto se obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc. Na kamerách našli muže, se kterým si o napadení hodlají promluvit.
„Žádáme veřejnost o spolupráci při ustanovení totožnosti muže. Ten nám svou výpovědí může pomoci k objasnění daného skutku. V případě poznatků k osobě neváhejte volat na tísňovou linku 158,“ uvedla policistka Eva Michalíkova.