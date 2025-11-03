„K překotnému porodu došlo ve večerních hodinách na konci října. Během několika málo minut od příjezdu posádky držela žena v náručí zdravou holčičku,“ líčil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Záchranáři jim poskytli potřebnou péči a teprve pak obě převezli do nemocnice v Novém Jičíně, kde je předali ve stabilizovaném stavu porodnímu oddělení.
Moravskoslezské posádky záchranné služby zasahují každoročně u přibližně dvou desítek porodů v terénu, tedy v domácnosti nebo v sanitním vozidle cestou do porodnice.
„Tyto výjezdy patří k méně častým, emotivním, ale zároveň náročným. Důvodem je nevelká četnost těchto událostí, stejně jako riziko výskytu řady komplikací,“ dodal Humpl.
Podle něj však právě ty bývají v podmínkách mimo zdravotnické zařízení často jen obtížně řešitelné.
