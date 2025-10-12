„Zděné přístřešky bývají terčem vandalů, ale lidé je stále oceňují jako praktické. Už jsem namaloval šest přístřešků, příští rok pokračujeme,“ uvedl Dali Figely. Nejnověji vyzdobil zastávku Josefa Skupy. Legendární loutkoherec má zvenčí svůj portrét, vnitřek je přístřešek obývákem Spejbla a Hurvínka.
„Lidé se mě ptají, proč není i Žeryk s Máničkou. Ale pan Skupa je autorem jen Spejbla s Hurvínkem,“ podotkl Figely. V Plzni musel zprvu dořešit autorská práva. Umělec dále vylepšil také zastávky Heyrovského, Bedřicha Nikodema, Jana Šoupala a dva přístřešky na zastávkách Bytostav.
Oživují i paměť lidem
Radnice Poruby hledala způsob, jak zlepšit vzhled starších zděných zastávek dlouho. Poté, co si všimli Figelyho zakázkového díla na garážích u Alšova náměstí, oslovili jeho.
„Výsledek je estetický, ale má i vzdělávací rozměr. Lidé si díky malbám často poprvé uvědomí, po kom se zastávka jmenuje,“ uvedl místostarosta Richard Hanáčik s tím, že příští rok jsou v plánu namalovat další dvě.
