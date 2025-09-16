„Jídlo i pití jsem jí nosila, nechávala jsem jí to na vozíku u postele. Snažila jsem se ji mýt. Jenže já sama mám špatné zdraví a ona vše začala odmítat. I chodit na záchod,“ hájila se Anna H.

Byt, ve kterém bydlela i třetí důchodkyně, se plnil parazity. Marie měla postel plnou výkalů a vší. Nejedla, nepila.

Sousedé prý chodbou kolem bytu probíhali, aby se nepozvraceli. Za seniorkami nechtěly chodit ani vlastní rodiny.

Proč si Anna H. neřekla nikomu o pomoc, nevysvětlila. Dostala 15 let za vraždu zvlášť trýznivým způsobem. Vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu ve věznici s mírnějším režimem. Rozsudek ale ještě není pravomocný.

V příšerném stavu

Mrtvou Marii našli ve stavu kost a kůže, bez vlasů, bez chlupů. Tělo měla plné proleženin, opruzenin a škrábanců, nejspíše kvůli všudypřítomným vším. Zemřela v šokovém stavu po selhání orgánů, které byly zcela nedokrvené kvůli totální podvýživě.

Anna H. dle žaloby nechala zemřít spolubydlící hlady a žízní. Marii našli v posteli plné výkalů a vší.
