„Jídlo i pití jsem jí nosila, nechávala jsem jí to na vozíku u postele. Snažila jsem se ji mýt. Jenže já sama mám špatné zdraví a ona vše začala odmítat. I chodit na záchod,“ hájila se Anna H.
Byt, ve kterém bydlela i třetí důchodkyně, se plnil parazity. Marie měla postel plnou výkalů a vší. Nejedla, nepila.
Sousedé prý chodbou kolem bytu probíhali, aby se nepozvraceli. Za seniorkami nechtěly chodit ani vlastní rodiny.
Proč si Anna H. neřekla nikomu o pomoc, nevysvětlila. Dostala 15 let za vraždu zvlášť trýznivým způsobem. Vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu ve věznici s mírnějším režimem. Rozsudek ale ještě není pravomocný.
V příšerném stavu
Mrtvou Marii našli ve stavu kost a kůže, bez vlasů, bez chlupů. Tělo měla plné proleženin, opruzenin a škrábanců, nejspíše kvůli všudypřítomným vším. Zemřela v šokovém stavu po selhání orgánů, které byly zcela nedokrvené kvůli totální podvýživě.
