Při záchraně Elzy se hasiči pořádně zapotili. Nejprve totiž museli s výstrojí zdolat náročný terén s velkým převýšením, skalami a hustým porostem. „Při prvotním průzkumu zjistili, že se fena nachází přibližně tři metry za úzkým vchodem do nory,“ uvedla situaci jejich mluvčí Kamila Langerová.

Hasiči tak společnými silami, za pomocí krumpáčů a lopat, rozšířili vchod do nory tak, aby se do ní mohl dostat nejmenší z nich a zvíře vysvobodit. „Jištěn byl pomocí lana. Po vstupu do nory bylo nutné ještě část hlíny a kamení odhrabat rukama, než bylo možné fenu uchopit za nohy. Následně na signál provedli hasiči vytažení svého kolegy i společně se zvířetem zpět do bezpečí,“ popsala záchrannou akci Langerová.

Záchrana tak měla šťastný konec. Fenka Elza se nezraněná, i když vyděšená, vrátila zpět ke svým šťastným majitelům.

VIDEO: Hasiči zachránili koně, který uvázl v lesní bažině na Frýdecko-Místecku.