Lev

Světový den učitelů vychází na sobotu, ale i tak byste jim ho měli dětem připomenout. Do učení je nenuťte, ale motivujte je k lepším výsledkům. Potomci by měli pochopit, že mají štěstí a mohou se vzdělávat. Bude-li to nutné, pořiďte jim k učení technickou pomůcku.