Žena a muž (26 a 40) vykrádali kabiny automobilů v Adamusově ulici v Ostravě-Hrabůvce. Jakmile je okřikli kolemjdoucí, zmizeli do sousední ulice. Jen pár minut trvalo, než strážci zákona oba polapili, a to právě při vniknutí do auta, ten den čtrnáctém!

Vykrádal auta a přistihl ho svědek: Protřelý zlodějíček na něj vytáhl šroubovák

Ukázalo se, že se jedná o recidivistu s bohatou trestní minulostí. V rejstříku trestu má už 14 záznamů především majetkového charakteru. Jeden záznam měla i jeho parťačka. „Škoda včetně poškození se vyšplhala přes 150 tisíc,“ bilancovala policistka Eva Michalíková.

Zloděj je ve vazbě, hrozí mu 3 roky, žena čeká Na soud na svobodě a může si odsedět 2 roky.

