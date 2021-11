U mužů se onou střídmostí rozumí maximálně půl litru až litr piva denně, u žen je to asi 0,6 litru. „V tomto množství má pivo pozitivní vliv především na kardiovaskulární, vylučovací a trávící systém,“ podotkl lékař z Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí.

Dodal, že pivo v rozumné míře snižuje kornatění tepen, s čímž souvisí i nižší riziko srdečních chorob či cévních mozkových příhod. Pivo také pomáhá odstraňovat tvorbu močových a žlučových kamenů. Je navíc plné vitamínů, hlavně těch ze skupiny B.

Baví ho experimentovat

Ne každé pivo je ale tělu prospěšné. „Kvalita piva se odvíjí od kvality surovin a především vody. Ideální je pitná studniční voda, naopak nehodí se chlorovaná voda,“ podotkl Petr Matloch.

Pivo si lékař nedávno sám začal v malém množství vařit i doma. „V covidovém lockdownu jsem si nastudoval knihu, kterou mi daroval kamarád. Nakoupil jsem si náčiní a dal se do vaření. Baví mě ta svoboda, že si můžu uvařit to, na co mám chuť a můžu experimentovat,“ řekl lékař na závěr.

