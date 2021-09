Rak

Do práce chodíte neradi, protože se vám nedaří. Za vše může zvýšená citlivost a únava. Nejraději byste vyrazili někam na dovolenou, ale to vám už nevyjde. Milí Raci, nepodceňujte zvýšenou sílu vyčerpání a nepouštějte se do velkých projektů.