Více než pět let obchodovala s narkotiky sedmičlenná partička (24 až 28) z Karvinska. Nechávala si platit ve virtuální měně ethereum, jeden z pachatelů ji měl u sebe za 750 tisíc korun. Celníci jim zatnuli tipec. Je to první zaznamenaný případ u nás, kdy byly zadrženy virtuální peníze z nelegální činnosti.

Důkazy proti skupině sbírala Celní správa ve spolupráci s policií více než rok. Letos v lednu vyrazila do akce zásahovka.

„Při domovních prohlídkách objevili kokain, marihuanu, hašiš, metamfetamin, tablety extáze, MDMA, LSD, anabolické steroidy a jiné látky s hormonálním účinkem,“ uvedla mluvčí Celní správy Martina Kaňková.

Z bytů pěstírny

Skupina se zaměřila také na pěstování konopí s vysokým obsahem THC. Jeden z bytů, kde Celní správa s policií zasahovala, byl doslova zrekonstruován na výkonnou moderní pěstírnu.

délka: 02:12.36 Video Celníci rozprášili gang obchodníků s drogami, vydělávali ve virtuální měně. Celní správa

Hlavní pachatel většinu peněz převáděl do virtuálních měn bitcoin a ethereum. „U něj byla zajištěna i hardwarová peněženka na virtuální měny a mobilní telefon s nainstalovanou softwarovou peněženkou,“ doplnila Kaňková. Kšefty probíhaly na darknet marketu neboli temném trhu v běžně nedostupné vrstvě internetu.

„Třem pachatelům hrozí až pět let, třem dalším až 10 let a jednomu 8 až 12 let vězení. Soud bude posuzovat míru aktivity v nelegální činnosti u každého individuálně,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Tři členové gangu skončili ve vazbě, ostatní jsou stíháni na svobodě.

Co to je darknet?

Zjednodušeně řečeno, jde o „schovanou“ síť či stránku, využívající internet, na níž se dá dostat jen pomocí speciálních nastavení, softwaru či prohlížečů. Využívána je k obchodování prakticky se vším, co je ilegální, především s drogami.

Existují ale i ta nejtemnější zákoutí, kam by obyčejný smrtelník nejradši vůbec nezavítal. Obchoduje se v nich s „bílým“ masem, zbraněmi, dětskou pornografií nebo se tu údajně dají objednat i vraždy.