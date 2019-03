Střelec

Není všechno zlato, co se třpytí. Ve vztahu to nevypadá dobře. Prostě si lezete na nervy a navzájem se osočujete z věcí, které jsou bezvýznamné. Jindy byste to neudělali, ale máte špatnou náladu. Partner je také nepřístupný a nenacházíte stejnou řeč.