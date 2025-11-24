„Balón startuje z piazzety před Janáčkovým divadlem a pojme naráz šest návštěvníků. Doprovází je profesionální pilot. Balón ovšem nelétá, zůstává z bezpečnostních důvodů ukotven lany,“ ujistil mluvčí Brno-střed Michal Šťastný.
Lety horkovzdušným balónem potrvají až do konce adventu. „Konkrétní čas a termín se mění v závislosti na počasí, vždy se vše dozvíme až 48 hodin předem dle předpovědi,“ dodal mluvčí radnice s tím, že lety platí Brno-střed.
VIDEO: Takto se v Brně v roce 2024 rozsvítil vánoční strom na náměstí Svobody.
V pátek 22. listopadu se v Brně na náměstí Svobody rozsvítil vánoční strom. Hynek Zdeněk