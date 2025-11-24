Balón startuje z piazzety před Janáčkovým divadlem a pojme naráz šest návštěvníků. Doprovází je profesionální pilot. Balón ovšem nelétá, zůstává z bezpečnostních důvodů ukotven lany,“ ujistil mluvčí Brno-střed Michal Šťastný.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody.
Návštěvníky vynáší do výšky 30 metrů a zajímavostí je, že se na let neprodávají lístky. „Je určen pro výherce soutěží na sociálních sítích Vánoce Brno a pro děti z dětských domovů či pěstounské péče,“ upřesnil Šťastný. Za víkend tak podle něj balón vynese k nebi 130 až 150 lidí.

Lety horkovzdušným balónem potrvají až do konce adventu. „Konkrétní čas a termín se mění v závislosti na počasí, vždy se vše dozvíme až 48 hodin předem dle předpovědi,“ dodal mluvčí radnice s tím, že lety platí Brno-střed.

V pátek 22. listopadu se v Brně na náměstí Svobody rozsvítil vánoční strom. Hynek Zdeněk

Novinkou brněnských Vánoc je let horkovzdušným balónem. Lidé vidí město z výšky třiceti metrů.
Autor: MÚ Brno-střed