Brno zazářilo inscenací Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy, kterou brněnští umělci vytvořili v koprodukci s Teatro Real Madrid a Staatsoper Unter den Liden Berlin.
Nejšílenější dílo
Režie se ujal Robert Carsen. „Tato opera je rozhodně nejúžasnější, nejpodivnější a nejšílenější dílo, s jakým jsem se kdy setkal, a že jsem jich už několik potkal,“ přiznal muž, který ve světě opery patří už hodně let mezi světovou elitu.
Hlavní roli pana Broučka ztvárnil Nicky Spence. V dalších rolích diváci vidí Daniela Matouška (Mazal/Blankytný/Petřík) a Doubravku Novotnou (Málinka/Etherea/Kunka). Choreografii vytvořila Rebecca Howell. Perličkou je dvojice sbormistrů: Martina Buchty a Pavla Koňárka.
Bodoval i Janáček
Moravská metropole navíc zabodovala i svým festivalem hudby Janáček Brno, který rovněž získal nejvyšší ocenění. „Je to pro nás historický milník. Nejenže je jediným českým oceněným festivatelem, ale zároveň slavíme toto vítězství už podruhé. Poprvé to bylo v roce 2018,“ upozornila organizátorka festivalu Gabriela Vilímková.
O to větší zájem mají nyní umělci z celého světa v Brně vystoupit. „Příští ročník se bude konat od 13. října do 17. listopadu. Bude nejdelší a nejrozsáhlejší v historii. Návštěvníci se mohou těšit na špičkové interprety, uznávané dirigenty a prestižní zahraniční orchestry a soubory. Prodej vstupenek byl již zahájen,“ dodala Vilímková.
Koncertní mistr Národního divadla v Brně Josef Klíč (47) se svým violoncellem z roku 1921. Hynek Zdeněk