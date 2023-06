Býk

Milí Býci, konečně jste pochopili, že to nebudete mít v červnu snadné. Problémy se na vás ženou ze všech stran a bude to ještě horší. Pokud si nezachováte chladnou hlavu, tak to s vámi půjde z kopce. Buďte rozumní a nežeňte se do ničeho nového.