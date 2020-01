„Pan Joska vyhrál, získal od hlasujících bezkonkurenčních 192 bodů. Protože není osobně přítomen, cenu v podobě kameninového zeláku mu přivezeme,“ řekl hlavní organizátor koštu Antonín Vrba.

„Nečekal jsem to, odjel jsem ještě před vyhlášením. Ale pochopitelně že to potěší. Děláme košt i u nás v hospodě a tam jsem se do finále nedostal, tohle je tudíž satisfakce,“ svěřil se vítěz Blesk.cz alespoň po telefonu.

Rekord odolává

Vrba s organizačním štábem objel jižní a východní Moravu, soutěžní vzorky ve sklenicích o objemu 700 gramů sesbíral od Brna před Uherské Hradiště až po přátele ve slovenském příhraničí. „Je to hodně náročné, protože těch, kteří se chtějí v soutěži pochlubit podomácku připraveným zelím, ubývá. Náš rekord z předchozích let 267 vzorků je nejspíš nedostižný."

Mezi pravidelné návštěvníky akce patří i dvanáctiletý Dominik Kovařík z Uherského Ostrohu. „Mamka mi říkala, že kysané zelí je zdravé. Zkusil jsem to a zachutnalo mi. Doma si pochutnám i na vepřo-knedlo-zelo,“ prozradil chlapec.

délka: 00:23.70 Video Marek Šlapal o tom, jak připravit kvalitní kysané zelí TV Blesk Zdeněk Matyáš

Chutnal i vzorek s křenem

Polovinu ze 126 přihlášených vzorků zvládla ochutnat Silvie Mertová. A měla i svůj tip na vítěze. „Ale neprozradím. Je to každopádně výtečný vzorek s křenem,“ upozornila spokojená návštěvnice.

Za fanfár dechové hudby Blatnička si cenu za druhé místo odnesli Iveta a Petr Vaňkovi z Březolup, bronzem překvapil soutěžící z Brna, ze kterého se „vyklubal“ náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal. Do soutěže přihlásil hned tři vzorky.

„Zelí musí být pěstované s láskou, na vlastní zahrádce, se zkušenostmi z desítek let praxe. Šmrc mu dodává ingredience, která mi roste na zahradě. Ale pochopitelně ji neprozradím. Je to výrobní tajemství,“ usmíval se bronzový zelný medailista.

Recept vítěze Oty Josky

„Vezmu 25 kilogramů zelí, k tomu půl kila soli, sáček kmínu a dvě kila cibule. Hezky natlačím rukama do kameňáku, aby šla voda ven. A pak už záleží na apetitu koštujících,“ prozradil svůj recept letošní vítěz.